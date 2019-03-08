  • 2019年3月8日 星期五
  • 17º
  • 92%
熱門： 驚安の殿堂周潤發華為最低工資西九奪命車禍

日報新聞 > 港聞

蓮塘地盤電箱爆炸 工人首當其衝燒傷

2019-03-08 列印
■工人進行電力裝置測試期間，電箱突然發生爆炸起火。
■救護員到場為傷者急救並送院搶救。傷者身體多處被燒傷（圖）。
Previous Next

　　打鼓嶺蓮塘口岸一個地盤昨日發生電箱爆炸意外，一名工人進行電力裝置測試期間，一個電箱突然發生爆炸起火，該名工人首當其衝不及走避，身體多處地方被燒傷，其他工人聞巨響發現報警將傷者送院搶救，治療後命危。警方調查後相信案件無可疑，列工業意外通知勞工處深入調查爆炸原因。現場為打鼓嶺蓮麻坑路蓮塘口岸一個地盤，昨晨約十一時，據悉，一名五十一歲姓葉工人，在地盤內一個電機房內工作，其間他測試電力裝置，其中一個電箱突然發生爆炸，一聲巨響後，葉不及走避，面部、雙手及雙腳被燒傷，其他工人聞爆炸巨響發現傷者報警。

　　救護員到場時，傷者仍然清醒，但身體多處受傷，部份衣服被燒毀，立即為傷者急救及送院。消息稱，醫生初步檢驗傷者，證實全身約有百分之二十五皮膚被燒傷，搶救後情況危殆。

　　爆炸發生後，消防員接報趕抵地盤時，火警已熄滅，但發生爆炸的電箱熏黑。警員封鎖現場調查後，相信事件無可疑，列作工業意外，並通知勞工處人員調查意外原因。勞工處發言人表示，處方已知悉事件並派員到場了解，及就意外展開調查。

　　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd