勞團建議上調至40元 ﻿政府維持﻿﻿最低工資兩年一檢﻿

立法會一個委員會昨日召開公聽會，討論將最低工資水平，由每小時三十四元，提升至三十七元五角。會上一致贊成通過無約束力議案，要求最低工資一年一檢。勞工處助理處長（發展）何錦標就指，維持兩年一檢做法合適。







政府建議，由今年五月一日將最低工資由三十四元，提升至三十七元五角。昨日立法會負責有關條例的小組委員會舉行公聽會，一致贊成通過議員陸頌雄提出的無約束力議案，要求最低工資一年一檢。



會上多名工會代表認為最低工資新水平仍然不足，比綜援加租金津貼還要低，直接受惠人數可能不足百分之一，認為兩年一檢的安排脫離市場情況。工聯會直指，每月領取綜援的數字，也有可能超過七千八百元的水平，質疑如何吸引人工作。社民連前立法會議員梁國雄亦有出席，他指「最低工資委員會」十二名委員中，勞工界只有三人，且當中沒有立法會議員，又直指委員會主席王沛詩同是醫管局成員。



港九勞工社團聯會會務幹事陳萬聯指，勞福局局長羅致光早前強調增幅百分之八點七，指加幅「跑贏」通脹，他批評羅忽略了最低工資基數低，「當這個基數低處未算低之時，你說任何升幅也是毫無意義。」他認為最低工資最少應上調至四十元，並落實標準工時。多名商界代表則反對提高最低工資，香港飲食業聯合總會發言人梁進指會產生漣漪效應，令通脹上升，扼殺中小微企生存空間。



勞工處助理處長（發展）何錦標指，維持兩年一檢做法合適，且評估有關升幅對資方的影響，相信大部份中小企均能承受。至於較多人提倡的一年一檢，何稱鑑於目前已有效改善就職情況、工資水平，加上委員會工作時間表緊逼，故只會維持目前的檢討安排。



