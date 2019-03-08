﻿「籠戶」風雨同路40年﻿ ﻿遷同區新場續街坊情﻿

時代的巨輪，不停向前，大規模市區重建，為舊區換新貌，同時輾碎了平民的記憶。觀塘裕民坊展開重建工程，裕民坊和同仁街超過二百名小販攤檔受影響，部份結業，部份將遷往新處所，但人間有情，臨別之前，大部份攤檔留守至最後一刻，為街坊服務。有舊街坊特意回來與各檔主一一道別，拍照留念。縱使推土機將令觀塘面目全非，人情味卻依然不變。記者：丁啟健 攝影：吳佩思



今次重建，裕民坊一百多個街檔商販早於本月二十八日停業。與裕民坊一街之隔的同仁街臨時小販市集，兩層高，外圍鐵絲網，人稱「鐵籠」，約過百戶預計二○二一年亦要搬出，並搬往物華街與康寧道交界的「地牢市集」。



在裕民坊街邊經營名牌貨版衣物的梁先生，接受記者訪問，難掩對小檔的自豪，「有好多牌子，你講得出的名牌都有」。他指經營成本高昂，貨倉租金每月約二萬元，購貨成本幾萬元，「要一批批一次過買晒，唔係點會有得平畀你？」「一個早上只有大約二百蚊生意。」



「鐵籠」內有一檔售賣內衣，人稱檔主為「肥妹」，她只出售本土生產和縫製的內衣，今天「賣少見少」。肥妹一見關注觀塘的社區組織「活在觀塘」成員馮炳德，二人相視而笑。馮大讚肥妹出售的胸圍：「佢離遠睇就知道女士要乜SIZE，質地靚過啲大牌子，平靚正，fit到漏。」被問到重建是否影響生意﹖肥妹說：「梗係難做啦，比起以前生意起碼少超過一半，應該唔止啊！你睇，個場都無人流。」記者問她會繼續做到最後一刻嗎？她說：「梗係繼續做啦，做咗咁耐。」



經過檔與檔之間一條通道，見到另一檔售賣校服的檔主標哥，他說：「以前喺物華街小販市集，我包攬觀塘區中小學一半校服生意，每日生意起碼幾千蚊，現時剩返十分一生意，嚟幫襯嘅都係熟客，生意相比之下簡直是天淵之別。」記者問他是否蝕錢仍為客人而開檔？他回答：「無錯，絕對是啊！」被問到會否退休？他幽默地表示：「我頭髮少，未出齊。」比喻還年輕想繼續工作。



馮炳德分享昔日協和街、物華街小販們的民間智慧。以往這些市集佈局簡陋，由幾條木條加幾塊鐵皮經搭成一個檔口。他憶述，以前協和街市成日火燭，所以聰明的小販以防火物料蓋建屋頂。物華街檔販則出動「秘密武器」－露宿者，「每檔小販畀幾蚊露宿者，露宿者就會幫手睇檔，遇啱火燭就報警求助。」如是者，市集便經營了三四十年。



時代轉變，賣內衣物的「肥妹」、賣校服的標哥、賣貨辦的梁先生一同見證觀塘的歷史轉變，經歷無數風雨，無懼向前，堅持敬業樂業。大家會問，這麼辛苦，賺錢不多，為何做下去﹖或許，為了街坊買得到所需品，也為留住日久而生的人情味。



