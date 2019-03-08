遺孀痛哭：好掛住你 ﻿城巴司機家屬路祭招魂﻿

本周一西九龍快速公路兩死車禍，其中慘死城巴司機蘇國偉的遺孀、親友及同事等一行數十人，昨日由一名道士帶領下到案發現場路祭及招魂，其間喪夫失去經濟支柱的蘇妻，傷心呼叫丈夫，「我好掛住你，三個小朋友好掛住你！」聞者心酸。



昨晨十一時許，車禍中慘死城巴司機蘇國偉（五十九歲）的遺孀、家屬、城巴代表及同事等一行近三十人，在交通部警員安排下，由一輛城巴接載到擎天半島對開案發當日的西九龍高速公路現場。其後一名道士將蘇生前一件城巴制服掛起，路中擺放其喜歡吃的生果、叉燒飯和烏龍茶等祭品；然後帶領親屬燒香拜祭。



在路祭招魂期間，蘇妻與親友蹲下焚燒冥鏹時，仍未平復喪夫之痛，情緒激動痛哭：「老公，返嚟喇，我煲咗湯呀！細佬好掛住你呀！」其後又哭叫「點解你咁忍心走咗去？我好掛住你，三個小朋友好掛住你！」更傷心過度，一度全身癱軟，要親友攙扶。



城巴代表及死者生前多名同事，在現場分批上香路祭時，紛紛叫着「阿蘇，落更啦！」希望死者安息。一行人逗留約四十五分鐘後離開。至於車禍中另一名死者，五十四歲姓林貨車司機的親友，則未有到場進行路祭。



車禍發生於本周一早上，一輛載貨物密斗貨車駛過，沿西九龍快速公路向西隧駛至擎天半島對開，西隧管轄路段時壞車停路中，但車停在路中逾一小時仍未有隧道職員到場協助，其間一輛城巴駛至收掣不及猛撞開啟尾板的貨車。意外釀兩車司機死亡及十七人受傷。



西隧公司昨日聲明，對於本周一早上於隧道範圍內發生的嚴重交通事故深表難過，對死傷者家屬致以最深切慰問。西隧公司連日來就事件進行深入調查，詳細報告將於日內遞交予運輸署跟進，其後會配合運輸署的建議，改善現有營運措施。



西隧：鏡頭未轉到肇事方向



西隧公司表示，初步調查顯示，涉事貨車發生故障地點屬須有一百八十度轉動攝錄鏡頭範圍，但事發時電子鏡頭未有轉動到肇事方向。同時，當貨車發生故障時，巡邏人員正於其他地方巡邏，因此未及發現故障貨車並提供支援。



運輸署署長陳美寶昨日在中西區區議會會後稱，早前有關城巴兩死奪命車禍，發生意外的範圍為西區海底隧道監察系統所覆蓋的區域，已去信西隧方面要求提交意外詳盡報告。



