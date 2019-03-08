﻿中大研究治胃病救星三環抗抑鬱藥證有效﻿

中文大學醫學院一項研究證實，低劑量的三環抗抑鬱藥，有助改善對一般治療方法沒反應的「難治性胃功能失調」。研究顯示六成四患者對治療效果感滿意，包括治療胃痛、腹脹及餐後飽脹。



中大醫學院團隊早前展開一項為期十二周研究，將一百零七名患有難治性胃功能失調的患者分成兩組，其中一組處方低劑量的三環抗抑鬱藥「米帕明」，另一組處方安慰劑。結果顯示使用低劑量三環抗抑鬱藥的一組患者中，約六成四人滿意治療效果，治療包括胃痛、腹脹及餐後飽脹等，較使用安慰劑的一組患者多二成七。



中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授胡志遠指，胃功能失調治療一般以控制症狀為主，並多會處方抑制劑減少胃酸分泌，或用藥物促進腸胃蠕動能力，但這類治療方法只對約三成患者有效。



香港約11%人有胃功能失調



據調查顯示。香港有約一成一人口有胃功能失調，成因很多，可以由胃神經線敏感、胃排空功能異常、不良飲食習慣或由情緒壓力引起，目前僅三成病人能透過服胃酸抑制劑或胃促動藥改善病情，另外七成病人都屬難治性個案，這些一線藥物都不奏效。



現時醫學界有建議使用三環抗抑鬱藥物作為二線治療，但缺乏臨牀實證。



中大內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科副研究員張佩坤指，研究發現這些難治性患者以女性為主，超過一半本身有焦慮症狀、三分一有抑鬱症狀，因此胃功能失調的改善與焦慮抑鬱症狀改善有關。惟抗抑鬱藥始終有副作用，包括口乾、便秘、視力模糊或渴睡等，因此建議服低劑量及在醫生監督下使用。



