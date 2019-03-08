迪士尼女廚不讓鬚眉國際廚藝賽屢獲殊榮

香港迪士尼樂園舉行盛大活動，或有新景點開幕，總不忘推出令人垂涎三尺的精美甜品，例如為慶祝Mickey Mouse誕生九十周年而設計的「米奇甜品」、為配合新遊戲設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」本月底開幕而度身訂造的「蟻俠爆谷」。甜品造型別致，全靠背後一班幕後功臣，他們是餐飲部的四百人團隊，其中兩位女廚師，以超凡手藝，曾在多個國際廚藝大賽奪獎。記者 丁啟健 攝影 伍明輝



在樂園酒店擔任主管廚師的王嘉宜（KaKa）說，有一次媽媽生日，打算學整生日蛋糕送給媽媽，這次經驗，使她決定踏上甜品廚師之路，一做便是十三年。KaKa曾多次夥拍師傅出國參加烹飪比賽，屢屢獲獎，包括二○一六年美國之味廚藝競賽中榮獲第二名及最佳食物擺設等獎項。



記者見KaKa做甜品駕輕就熟，原來一點也不容易，她說：「初入行師傅對我十分嚴謹，要由切瓜學起，初入行身邊的女同事不多，約四、五個左右，經驗尚淺，但最緊要多啲嚐試、落力去做多啲，要證明畀同事睇，自己的能力不比男仔遜色。」



視烹飪如藝術



另一位女廚師呂芷欣（Yan），現任助理廚師組長，修讀舞台設計的她，畢業後加入樂園酒店工作。舞台設計看似與烹飪沒有關係，熱愛藝術的阿Yan認為烹飪亦是一門藝術，例如配搭味道、顏色以至擺設，通通是藝術。阿Yan喜歡創作菜式，閒時她會上網「搵靈感」，創作自己的「藝術品」。



她又指出，家人起初並不是十分支持她做廚師，因家人見她放工回家後十分疲累，身上又有瘀痕，有時還會介紹新工給她，勸她轉工。其後家人慢慢發現她比之前更發奮向上，開始對廚師這份職業改觀，「做廚房並不是只是留在廚房，還可以出國比賽，擴闊視野。」



KaKa的師傅副主廚梁志恆，稱讚徒弟認耐力高、好細心。記得一次比賽中，全靠KaKa的細心冷靜，成功「救返碟餸」，看見她有機會出國比賽見識，一路學習成長，做師傅替她高興。而阿Yan的師傅廚師長謝楠榕說：「阿Yan為人細心、好整齊，女仔比男仔做甜品更細心、更注意細節。」阿Yan的細心更加改變師父自己，他說：「做廚這行時常匆匆忙忙，但原來慢工的確會出細貨。」



