﻿「劏場」先驅風光不再﻿﻿先達商戶愁對生意萎縮﻿

旺角先達廣場為本港一個劃時代潮人聚腳點，於過去十年間，更成為手機炒賣聖地，惟至今時今日，隨智能手機炒風不再，場內人流冷清，租金大跌逾五成，商場內外驚現吉舖處處，勢必須要重新轉型，方可回復昔日風光。



手機市場已逐漸走向飽和點，「聖地」先達廣場昔日人頭湧湧，買賣雙方不停叫賣磋商的盛況已不復再，商場人流量大減之餘，不論商場內外均湧現大量吉舖。



《東周刊》記者於上周直擊手機「聖地」旺角先達廣場，不少店仍積極問價，惟場內人流不多，大部份手機店員工都係「得嗰坐字」。一樓約有十多間店舖沒有開門營業，吉舖集中於遠離電梯的角落位置，至於再上一層的二樓，人流更為稀少，約半數店舖沒有開門，目測空置率約三成。



佳誠地產林志光指出，先達廣場租金按年跌幅介乎百分之十至百分之三十，空置率約百分之五，現時商場地下有三伙放租盤，其中一個面積一百二十四方呎舖位，現時叫租兩萬，平均呎租約一百六十一元，平均成交呎租介乎一百八十至二百元。



多寶旺舖董事總經理陳志寶表示，先達廣場近期吉舖潮更蔓延至地舖，該商場地下G二十二及二十三號舖，位處亞皆老街及花園街交界，早前大型電器零售商承租，惟商戶撤出後，一直丟空，現時叫租二十五萬，以面積七百方呎計算，每呎呎租約三百五十七元。



利嘉閣首席聯席董事郭浚鋮指出，隨智能手機銷情由盛轉衰，商戶承租能力同步回軟，吉舖隨之大量湧現。現時該商場人流大不如前，只有兩至三成的商戶可以「搵到食」，當中大多主攻熟客客源，而且位置必須鄰近商場門口或扶手電梯，造成該商場位置較僻的舖位「無人吼」，並淪為吉舖。



轉型難 同區對手眾多



郭浚鋮認為商場人流主要為手機所賜，直言即使面對逆市，商場要轉型亦面對一定困難：「現時不少業主仍停留喺手機熱高峰期，唔肯面對現實，叫租仍然心雄，先有咁多吉舖。」對於商場進行轉型是否可行，郭氏坦言較為悲觀：「老實講，賣玩具先達無可能夠『現時點』爭，潮流服飾區內商場更多不勝數。」



進駐先達已踏入第十四個年頭的數碼匯店主阿勇，接受《東周刊》訪問時直言：「其實個市都未係衰到貼地，但叫做『餓又餓你唔死，飽都飽你唔死！』，老實講，我覺得現時入行根本無可能發達，市場已進入汰弱留強嘅階段！」



「回想當年iPhone熱潮，絕對係我最賺錢時期，月入最高一百萬。我仍記得當時每日要接大約五百個電話，舖頭大排長龍之餘，我甚至會發脾氣叫啲客唔好逼入嚟，瘋狂程度可想而知！」



租金回落五成仍企硬



「商場租金較高峰期一二至一五年時已經回落咗五成！我旗下公司租三間舖，其中一間每月租一萬二千，面積約八十方呎，呎租都要一百五十蚊，都唔平㗎，同層有一位置較僻嘅舖丟空差唔多三年，業主都唔肯減租，所以生意唔易做！」



阿勇認為，現時iPhone的吸引力的確遠遜當年，隨電訊業市況放緩，他亦轉攻其他生意，於發跡地先達廣場二樓開設專賣限量、特別版的威士忌。



資料顯示，旺角先達廣場前身是先施的自置物業，亦是八、九十年代先施的旺角分店。九五年，馬氏家族決定將先施大廈三層商舖「劏」細出租，最小面積約七十八方呎，成為本港第一代「劏場」。初期並無特定主題，其後撞正砵蘭街一帶收地重建，而先達因鄰近港鐵站，租金又較便宜，成為當時不少水貨老闆首選，漸變成以買賣二手手提電話為主的「潮」場。



