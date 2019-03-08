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大欖涌再現紅河 環保署查非法排污

2019-03-08 列印
　　今年一月，屯門大欖涌路一百一十號一個物流貨倉凌晨起火，蘑菇雲黑煙席捲半空，火場流出大量紅色液體，令大欖水警基地對開海面亦泛紅。

　　紅色液體雖然沒有異味，但令附近居民十分擔心，環保署派員抽取水辦化驗，證實水質未受污染。惟上月中一場暴雨後，大欖海事訓練學院對出的河流再次「變紅」，紅河長逾數十米，疑是發生火警的貨倉有小量紅色液體被雨水沖至河道，環保署即要求負責人清理，貨倉負責人已堆起沙包吸收「血水」。署方正調查是否有人非法排污。

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