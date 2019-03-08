﻿質保局核證報告﻿公佈 ﻿城大對副學位監督有限﻿

質素保證局近日公佈城市大學副學位部門核證報告，評審小組雖肯定城大全面致力在研究及專業教育方面精益求精，但亦指出大學教務會對副學位部門監督程度相對有限、教學人員非完全知悉薪酬與教學表現掛鈎等，並指收集和分析學生數據尚有改進空間，副學位學生參與大學管治不足。



城大是今輪質素核證中第四所有結果的大學，其轄下共有三個提供副學位的部門，包括屬教資會資助的科學及工程學院、正逐步移交伍倫貢大學的城大專上學院，以及城大專業進修學院（SCOPE）。報告指上述部門由於管理架構有別，教務會監督程度相對有限，各自的學術質素報告呈交後亦沒有由同一院校機關審議，錯失進行比較分析及分享經驗的機會；建議由同一院校機關至少每年審議一次。



建議德福校舍需增獨立空間



教學專業發展方面，報告指有證據顯示教學人員參與程度較為遜色；此外，教職員合約續期及薪酬檢討與表現評核掛鈎，準則大致具透明度，但並非所有教員完全知悉相關安排。在收集和分析學生數據上，建議城大應更全面和更有系統地統籌相關工作。另外，副學位學生雖有資格參與大學管治，但大學並無特定安排確保他們出任這些委員會的代表。報告又特別着墨德福和金鐘校舍設施，指於該兩校舍上學的學生未享有九龍塘校舍學生一樣的學習資源，其中德福校舍設施有改善空間，包括建議增設獨立工作空間和WiFi上網設施。



不過，報告亦讚揚校外顧問與副學位部門保持緊密工作關係、城大及其僱主夥伴合辦學生實習計劃等。報告總結稱，留意到城專移交伍倫貢大學進度，城大正審視現有課程和研究管理副學位的替代安排，正研究為SCOPE的角色定位；又指城大正爭取政府批准，將科學及工程學院的副學位轉為學士學位課程。



城大歡迎報告並感謝評審小組讚賞，同意在十八個月內提交報告，匯報跟進工作的進度。



