﻿推工程監督數碼化﻿ ﻿科企業界商機無限﻿

上周出爐的《財政預算案》提到將推動工程監督系統數碼化，提升工務工程項目監管水準和效率。工程業界坦言，早年行內已有人嘗試將工程資料數碼化，惟監督效益跟業界習慣有異而被捨棄。隨着建築信息模擬技術（BIM）應用愈趨廣泛，有科技公司覷準商機，設計監督系統予工程界使用，預料未來一年生意翻倍，行內亦將有更多競爭。但有業界指，監督樓宇建築程序繁複，前線人員未必掌握使用，預計新系統難以在短期內全面引用。



新一份《財政預算案》提到，發展局將成立專責小組，推動工程監督系統數碼化，鼓勵工地監督和承建商利用創新科技，提升工務工程項目監管水準和效率。事實上，工程監督系統數碼化的概念並非新鮮事，早年已有行內人將工程資料數碼化，可惜鎩羽而歸。



有不願具名的大型工程項目總監坦言，早於十多年前建築業界曾積極討論數碼監督，如把施工圖片傳送到網上，以便其他專業工種即時觀察前線運作，減低失誤，惟熱潮只維持一段短時間，「新技術」很快被業界捨棄，「業主、顧問或承建商試行一個項目後，發現實際效益不如預料，亦帶來不便。」



承建商查詢激增三倍



該項目總監稱，各工程持份者皆有可能出現「甩漏」，如業主遲下決定，顧問或承建商須回溯文件有效期等，若監督工序變為數碼化，三方必須把行政工作處理得一清二楚，不容隨意作出修訂，「即是我們作為高層監督人員，亦覺對自己無益，故業界很少人受落。」惟他相信，隨着BIM技術應用愈趨廣泛，不少文件已實行電子化，為應用數碼化監督帶來更大契機，如今可望行內風氣漸見變化。



近期多項大型工程先後爆出醜聞，令業界開始增加對工程監督的重視程度。引進建造業數碼化監督平台「Novade」，並提供數據資料、項目管理及運算系統等支援服務的群鉅科技有限公司，其行政總裁張兆閣指，近三個月來自承建商的查詢大增三倍，「很明顯幾次『爆大鑊』後，多了公司關注監督問題。」他認為工程資料由紙本變為3D方式呈現到手機平台，將可便利建築項目進行技術管理。



三千萬以上工程須採BIM技術



張兆閣續說，繼政府推廣BIM技術，去年底推出的建造業創科基金亦成為行內人引進數碼化監督系統的誘因，「以前只得大型項目實行電子化，如今有不少查詢來自二三線建築商，他們也想知道如何應用技術，以至怎樣申請該基金作為培訓或添置軟硬件。」為迎接龐大商機，其公司已積極跟軟硬件公司聯手，如三個月後亦將公告與大型硬件公司合作。



科企業界看好數碼監督系統的商機，惟現行挑戰不少。建築師學會會長李國興指出，行內利用數碼技術監督工程，目前仍停留在初步應用階段，例如駕駛無人機，到偏遠地點監測施工情況。



測量師學會前會長何鉅業亦表示，現時業界只由電郵改以應用程式作即時溝通，相關技術與預測工程程序、施工問題等仍有大段距離。



為減施工上的人為錯誤，政府去年已規定三千萬元以上的工務工程，必須採用BIM技術。何鉅業稱，雖然業界近年已陸續採用BIM技術，卻主要用於優化設計，鮮少用作輔助工程監督，「行內度身定製的軟件也不多，很難普及。」







