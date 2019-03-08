﻿職安罰則加重欠阻嚇﻿ 承建商董事不用「上身」

工業意外死亡個案近年不減反增，職安條例罰則過輕被視為罪魁，勞工處有意提高最高罰款水平和監禁刑期應對，惟業界點出，現有職安監管制度有三大問題，非單單增加刑罰可解決。勞工界直言，條例沒設量刑起點，過往出事後只由前線地盤經理「孭鑊」，承建商董事不用「上身」，一味推高罰款上限的阻嚇性不足。



據政府數字，建造業一七年共有二十二宗工業意外致命個案，較一六年十宗升幅顯著。去年上半年亦有六宗致命個案，但同年每宗致命工業意外的傳單罰款平均只有二萬七千元；職安健法例生效至今亦只有三宗個案被判監禁緩刑，從沒被定罪者被判即時入獄，業界普遍認為判罰水平偏低。為加強阻嚇性，勞工處表示正全速檢討有關職安健的法例，包括將嚴重個案的最高罰款水平由五十萬調高至六百萬元，並與被定罪者的營業額掛鈎。處方指，現正諮詢有關持份者，期望在下年度的立法會會期提交有關條例草案。



工業傷亡權益會總幹事陳錦康前日與勞工處會面，表明承建商違反職安健條例的判刑過低，即使現時最高罰款僅五十萬元，亦無案件觸及上限，變相鼓勵承建商不做足安全措施，「增加保障措施自然令成本上升，判罰太低是對保障工人的公司不公平。」



陳錦康建議在增加最高刑罰的同時，政府應就刑罰上訴，要求法庭判處更具阻嚇力的刑罰。



勞工顧問委員會勞方代表周小松認為，即使修例提高罰則，但條例未有訂立最低量刑起點，擔心法庭最終判決時亦會一如以往從輕發落，他已向勞工處反映憂慮，惟處方回應，要就每項罪行釐定量刑起點存在難度，「唯有希望司法機關明白，行政機關提出修例，代表之前的判刑未具阻嚇性，日後會相應提高判刑。」



團體倡執法部門刑事調查



近年地盤的工業意外，大多涉及高空工作意外及有物件從高處墜下引致。陳錦康以有物件從高處墮下擊斃工人的事故為例，現時政府僅視之為工業意外，由勞工處處理；若物件飛出地盤外，引致途人死亡，則有可能成為誤殺案，並由警方處理，由於後者的刑責較高，承建商往往更積極向受害者家屬提供賠償及援助。因此，他建議政府考慮為高空工作的意外訂立更高的量刑起點，甚至循其他刑事控罪的方向調查事件，「政府之前見水貨問題嚴重，都有修例打擊，高空工作的意外無日無之，為何不用相同方式應對？」



建造業內工人炒散情況普遍，加上工程不時「判上判」，職工盟總幹事蒙兆達形容，部份工人甚至不清楚自己的僱主是誰，亦有個別僱主要求工人簽署自僱合約，故即使發生工傷事故，僱主亦有辦法規避責任，「加重了罰則，是否就可以堵塞這些漏洞？否則只是繼續縱容僱主違反職業安全。」



他又指出，以往工傷個案的檢控對象大多只是地盤經理等前線管理人員，背後「大老闆」甚少「上身」，惟後者同樣有責任做好職安健的監管工作，「就如欠薪個案中，公司董事亦要承擔個人刑事責任，條例是否也要規定公司董事在工傷個案上負上刑事責任？」



