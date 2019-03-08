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年輕母涉虐三歲女被捕

2019-03-08 列印
■荃灣發生虐兒案，二十六歲母被捕。
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　　荃灣發生虐兒案，昨下午近一時，一名三十二歲學校女社工，發現一名三歲女生手腳有傷痕，懷疑她遭人虐打，立即帶她到仁濟醫院求醫及報警。警方接報到醫院調查，並接觸事主家人了解後，懷疑女童早前在象山邨住所單位，因管教問題被二十六歲母親責打，警員調查後認為女童母親不恰當對待女兒，以涉嫌虐兒將她拘捕及帶署進一步調查，案件交由荃灣警區刑事調查隊第五隊跟進。

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