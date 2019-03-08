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私家車疑天雨路滑反肚

2019-03-08 列印
　　一輛私家車，昨晨八時三十分，沿北角東區走廊向柴灣行駛，至柴灣道支路疑天雨路滑失控，撞向橋邊石壆，繼而全車翻轉四輪朝天，二十八歲姓廖司機肩膊受傷，自行爬出車廂，報警送院。

　　由於私家車橫亘路中，警方一度將柴灣道支路封閉，現場交通一度嚴重受阻，直至警方移走肇事車輛，交通才逐漸恢復。

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