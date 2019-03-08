﻿廣告盈利模式難實現﻿ ﻿港推免費WiFi障礙多﻿

推行逾十年，兩度遭審計署批評的政府免費WiFi服務，再次出現於上周發表的《財政預算案》內，並被視為吸引旅客的新招。有本港科企早在一六年創立首條「WiFi街」，仿效外國做法，用家須看廣告換取上網服務，創辦人期望「精準廣告」能收取可觀的廣告費，建立盈利模式，但難以與國際網絡巨企競爭。



港府自○七年推出WiFi通，一四年更成立「Wi-Fi.HK」，與公私營機構合作提供免費WiFi服務。根據政府資訊科技總監辦公室的資料，目前全港共有超過二萬二千個熱點，市民及訪客毋須登記，即可享用每天不少於三十分鐘的免費WiFi服務。然而，免費WiFi服務一直被指網速緩慢及覆蓋不足，審計署更兩度點出問題，高達三成八的政府WiFi熱點下載速度低於三兆比特（Mbps），一成三的「Wi-Fi.HK」場地無法連線。上周《財政預算案》宣佈，有意在港旅遊熱點增設免費WiFi服務後，遭資訊科技業界質疑成效。



難獲大數據吸引「精準廣告」



放眼國際，美國紐約市政府於一五年推出的LinkNYC計劃，與Google合作，由私人公司建設公共WiFi，並准許對方利用平台賣廣告的做法，一直被視為免費WiFi服務的成功個案。



其實早在一六年初，港企AdWiFi已先後於旺角西洋菜南街及銅鑼灣羅素街建立WiFi街，用戶只需看過廣告頁面，毋須登記及輸入密碼，即可免費上網三十五分鐘。創立服務的易通集團主席洪家恒指出，當時正是看好旅客需求，概念與LinkNYC計劃相似。AdWiFi曾試過每月有約六十萬人次使用，洪家恒更一度有意將WiFi街增加至十條，惟未能成事。他坦言，近年由Google提供的網上廣告快速增長，當時其構思的精準廣告優勢逐漸收窄，「Google一日的點擊是幾十億，我們很難比得上，於是局限愈來愈大。」



他續說，要提供穩定的WiFi服務，必須確保包括路由器在內的硬件性能良好，並根據使用人數分配網絡速度，經營成本高，難以單靠廣告收費維持。洪以內地為例，部份免費WiFi須經過手機通訊軟件登入，營運公司在過程中可取得用戶資料，作大數據分析。事實上，LinkNYC將舊式電話亭轉化為WiFi發射亭的同時，亦有安裝藍芽信號器，被指疑用作接收附近用家的訊息，並引起以個人私隱換取WiFi服務的質疑。



硬件開支大 電訊商不願承擔



有不願透露姓名的科技業界坦言，只要政府增加資源，可令免費WiFi覆蓋全港，但他反問港人批評免費WiFi服務差的同時，是否願意為改善問題增加投資，「電訊商都要賺錢，現在政府提供的資源，是向電訊商『拍膊頭』得來，如果不增加金額，電訊商無可能提供無限量的免費服務。」



浸大計算機科學系教授吳其彥亦認同，港府難以向電訊商爭取更高質素的免費WiFi服務。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑不諱言，經過多年的嘗試，已可證實在港建立免費WiFi網絡的想法並不可行。



