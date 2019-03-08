﻿中學IT實驗室計劃﻿ ﻿資助僅三年難持續﻿

新一份《財政預算案》提到，政府將在未來三個學年推行「中學IT創新實驗室計劃」，每所資助中學可獲一百萬元，購置軟硬件及舉辦課外活動，學界普遍表示歡迎，但憂慮單靠現有師資及人手，難以教授學生嶄新IT科技知識，因應DSE課程緊密，高中生亦未必受惠。亦有校長認為，因計劃只為期三年，部份學校會選購IT課程服務套餐，很難持續推行IT創新教育。



為加強中學資訊科技的創新教育，《預算案》提出為期三個學年的「中學IT創新實驗室計劃」，全港近五百所中學均可向政府申請一百萬元撥款，讓學生加深認識人工智能、區塊鏈、雲端運算、大數據等嶄新資訊科技。



香港中學校長會主席兼香港管理專業協會羅桂祥中學校長鄧振強預料，未來一年有逾半數中學會陸續申請，惟憂慮現有師資未能配合嶄新IT科技教程。



三年前已在校內設立「創客實驗室」的樂善堂余近卿中學，其校長劉振鴻指出，每所學校的STEM教育發展步伐不同，故須找出定位，以該校為例，近年已專注發展「創客」概念。該校有意使用新撥款，增添物聯網、高階軟件等配備，讓學生多接觸嶄新科技，同時邀請大學教授及專家到校，為老師提供培訓，「始終不是所有老師都掌握（IT創新科技）。」



高中生應付DSE難受惠



校內宿舍近月亦添置智能家居科技，「我們想學生接觸多些現有產品，再進行優化及改善。已有學生設計一個以聲音操作的升降牀架，可做到聲控自動升降、收聽新聞等功能。」另有學校計劃使用新增撥款，開設跨學科STEM教學中心。禮賢會彭學高紀念中學校長鄧文偉稱，因現時電腦房空間及資源有限，故計劃改建地理室為「創新中心」，且高中生預備考DSE，課程緊密，故在初中的資訊科技科入手。



事實上，政府推出新計劃前，已有八所中學自一五年參與「資訊科技增潤計劃」，在校內推行為期八年的IT創新教育。



有份參與該計劃的伯裘書院，其校長黃穎東坦言，當年申辦IT增潤班時，涉及的行政工作較繁複，除要撰寫逾六十頁的計劃書外，每年亦要遞交詳細報告，故建議政府推行新計劃時，簡化申請程序，並為學校提供範本指引。



伯裘書院早已在校內進行內部培訓，提升老師對IT創新教育的認識，又陸續在中二至中六各級，開辦課後增潤班，培訓IT尖子參與本地及海外比賽。同樣參加增潤計劃的順德聯誼總會翁祐中學，早在創校時已在重點發展科學及資訊科技課程，現時校內已有二百名學生，參加課後IT增潤課程。其校長紀思輝表示：「近年資源多了，學生可將構思應用出來，例如設計出防止在自修室霸位的『智修室』感測器。」



