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視光用醫療券設限兩年千元

2019-03-08 列印
　　政府於本月內公佈醫療券檢討結果，按醫護專業人員類別，每宗醫療券申報金額的中位數，中醫是二百四十五元、西醫為三百、牙醫是六百四十元，其中視光師近二千元，遠超其他醫療界別。視光師申報醫療券的總金額，由一五年的三千七百萬，激增至去年七億六千萬。去年約有百分之五視光師、每宗醫療券申報金額四千五百至五千元，將長者醫療券戶口接近一鋪清袋。

　　政府初步認為需就視光師設上限，長者經視光師配眼鏡，每兩年最多可用一千元醫療券，若視光師只提供驗眼服務，則使用醫療券金額不設上限。此外，根據衞生署最新數據，去年總申報金額最高是西醫，達十一億五千萬。但據悉，政府不會就其他界別，例如長者用醫療券向中醫求診設金額上限。

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