﻿洋律師辦法援組織﻿ ﻿助外傭越洋討公義﻿

受剝削的外勞回鄉，過往等同放棄索償。美國律師Douglas MacLean一三年創辦國際組織Justice Without Borders（JWB），幫助外勞人追討工資，近期更成功爭取讓無法現身審訊的事主，在庭上視像作供。每當苦主重現笑靨，讓Doug無悔為爭外勞權益而重返校園讀法律：「外勞口袋裏的錢被『偷走』了，我們要把它拿回來！」



上周一宗法庭新聞，讓規模不算龐大的JWB揚名。勞審處首度批准已回鄉的外傭越洋視像作供，當事人無法現身審訊也不必放棄申索。為案件提供法律支援的JWB，就此奔走近兩年，Doug形容取得重大勝利。



外勞受到僱主剝削、虐待或因病無理解僱，被中介公司濫收費用等問題一直存在，勞工懷疑遇到不合理對待難以求助，未獲賠償便回鄉的個案數目難以估量。Doug坦言，上述個案亦曾被審裁處拒批工會代表出庭、被拒以視像作供，數度上訴才得以跨越限制。



Doug說，其機構為有需要的個案提供海外訴訟及索償服務，是外勞組織及義務律師間的橋樑，成功案例不止要有夥伴支援，更需有堅定不移的當事人同行，「JWB的宗旨是確保每個外勞回家後，仍可百分百取回其應有權利。」



精通日文的Doug曾於日本擔任外籍教師，他從當律師的朋友聽聞令人氣憤的索償個案：「僱主收到索償或投訴後，即送勞工回家，令律師和當事人失去聯絡，只可結案。」律師到上海找回當事人，並邀請內地律師協助準備口供書，令日方律師順利取證，代為向僱主提出和解申索。該律師友人對Doug稱，此方式爭回賠償的例子極少。Doug聽畢感難過，萌生創辦JWB念頭。



感謝眾當事人堅持當初



後來他到加州政府工作，剛好負責跟進人口販賣等政策範疇，加上當地又有許多受到不公對待的外勞，「我回到法律學院讀國際法，從此把所有時間都待在東南亞、東亞地區，現時每月來回JWB各地辦事處工作。」



JWB於新加坡成立後，首宗個案是當地一位來自內地、從高空墮地受重傷的建築工人，其後回家，Doug代為聯絡內地及新加坡律師幫忙，順利為對方拿回賠償，「工人有個年幼的女兒，賠償至少可用作支付部份學費。」一四年JWB於香港增設辦事處，機構獲轉介的個案多為外傭。



從事外勞權益工作近六年，初時他只用其六千五百美元儲蓄開展計劃，幸好找到肯參與合作計劃的前線組織以及律師樓，才撐過三年沒支薪的日子。



讓Doug得以堅持至今的動力，還有一個個努力為自己奮鬥到底的當事人。有印傭遭新加坡僱主拖欠近兩年的薪金，僱主原本聲言完約後才一次付清，外傭歸家後始發現兩年的勞力付出僅得五百港元。其後，該僱主破產，已回鄉的外傭只能不斷發訊息要求僱主還款，花上五年半時間都無法追討。案件直至一七年有了曙光，該印傭趕及追溯期限前半年提出索償，且由破產管理人確認債務。Doug說，結果對當事人的情感意義重大：「她等了許久，新加坡終於有人證實剝削事件發生，即使未得賠償，但她說這是其應得的公義。」



