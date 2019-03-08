「﻿人偶鳳樓」涉發佈淫褻物﻿ ﻿主持人：條例含糊不清﻿

本港首間時租真人尺寸矽膠公仔的「人偶鳳樓」，開業不足三個月，早前突遭警方以觸犯淫褻條例查封兼拉人，一旦罪成可被判囚。《東周刊》追訪被捕的「人偶鳳樓」店主，以及多間性商店經營者，他們批評本港的淫褻條例含糊不清，不同執法部門常有不同執法尺度網。有性商店負責人正發起成立商會，希望透過業界聯盟自救。



警方去年十一月二十三日，突擊搜查觀塘一間設於工廠大廈內的性商店，行動中檢獲三部電視、三支USB記憶手指及十八件懷疑不雅物品，並以涉嫌發佈「淫褻物品」、「管有淫褻物品以供發佈用途」及「展示不雅事物」罪，拘捕三十歲姓蔡的店主，查封該店。



該間名為「This MARY」的性商店，去年九月開業，是本港首間在外國早已流行的「人偶鳳樓」，面積逾一千方呎，賣點是可即場租用真人尺寸的性感打扮矽膠公仔，店內設有三間「性愛公仔體驗房」，每間按小時收費四百八十元。



房內除提供人偶，還備有潤滑劑、保險套、濕紙巾及一部可供播放成人影片的電視機。據悉，「This MARY」開業初期因預約體驗人數太多，導致網上系統大混亂，要改為人手登記。



惟該店開業不足三個月，姓蔡店主即因涉嫌在場內發佈不雅影片，觸犯淫褻條例而被捕，目前正保釋候查，本月下旬向警方報到。他回應《東周刊》稱案件已進入法律程序，不便透露詳情，但批評本港有關淫褻條例的指引極不清楚，「直至被捕一刻，我先知某些做法原來涉嫌觸犯法例，只能說相當無奈及迷茫，不但近百萬元投資凍過水，更擔心因此入獄。」



經營性商店的業界人士早已對淫褻條例含糊不清抱有怨言。十年前與丈夫創辦性玩具網店的呂穎恆說：「我們和不少行家過往也曾中招，幸好最終都是罰錢及充公貨品了事，沒想過有人會被拘控這麽嚴重。」呂穎恆的店舖在兩年前被「電影、報刊及物品管理辦事處」（簡稱「電報辦」）的執法人員突擊搜查，指其部份書籍內容含有性器官特寫，卻沒有密封包裝，結果全部充公後，被定為不雅物品。



業界指執法部門尺度有異



灣仔一間連鎖性商店，一七年亦因在舖外設置大電視，播放宣傳性玩具使用方法的片段，同樣被指觸犯淫褻條例，結果被淫審處裁定「不雅」；即使俄籍店主不服曾提出上訴，案件最終亦維持原判，被判罰款。該店發言人說：「短片是由產品供應商提供，片段內容沒有任何性器官或色情、裸露情景，便以為沒問題，利用大電視對正行人天橋播放，沒想過最終被指違規。」



除了條例指引模糊，另一性商店負責人表示，幾個執法部門之間的尺度亦有不同，「電報辦較寬鬆，新開張或者初犯，很多時會網開一面，提醒幾句便算；海關及警方則嚴厲得多，有些可能電報辦通過的，警方卻認為有問題，令業界更加混亂。」



現時兼讀性教育課程的呂穎恆，指香港性文化已愈來愈開放，近年本港性商店也如雨後春筍湧現，由以往幾十間，大幅增至二百間之多，惟監管法律條例指引含糊，「就連我們這些老手都中招，很多新入行的人就更加危險，終日提心吊膽憂心誤墮法網，對業界非常不公平。」



有見及此，近日呂穎恆與多間性商店積極籌備成立商會自救。她續指，商會的最大目標，是向政府有關部門進行游說，並引起公眾關注，力爭釐清相關條例的指引，以及明確講解定罪的界線，藉以加強對業界的保障。



