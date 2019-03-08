﻿氣球魔法師妙手﻿ ﻿變出恐龍世界﻿

扭氣球在一般人眼中只是孩童玩意，但在氣球師手上卻能變出大千世界。鑽研氣球藝術近十年的港人彭思泰（Wilson），與本地數十位氣球師近日利用八萬個氣球，創作出全港最大型恐龍氣球藝術展覽，在九龍城廣場展出。一眾氣球師在短短三天半極速完成作品，有威猛霸氣的霸王龍、可愛趣致的翼龍等，造型栩栩如生。



這個號稱全港最大型的氣球藝術展覽，一共動用了八萬個環保氣球，砌出十隻約三米高的恐龍裝置，侏羅紀樂園馬上活現眼前。早在展期前一個半月，Wilson已埋首準備，先要參考各種恐龍的照片，按其形態和習性，設計出不同場景，例如火山爆發、瀑布草地、深海探險等，再手繪草圖，構思氣球支架、砌法和配色，每個步驟都絞盡腦汁。



花三日完成



眼見展覽如此大陣仗，以為氣球師團隊必定花了長時間「扭扭砌砌」，但Wilson透露，原來整個展覽動員了三十多名本地氣球師，以及兩名來自內地和台灣的氣球師，只花了三天半時間極速完成，「氣球就好像鮮花，最美觀的時間只有四至五天，之後便會漏氣和啞色，所以不能攤長來做。」



正因氣球的特性，氣球藝術創作有如與時間競賽，氣球師要先以鋁條扭出恐龍裝置的支架，再將氣球扭成不同形狀，拼於支架上，很考功夫。為了讓氣球在為期四十三天的展覽期間保持最佳狀態，氣球師將氣球「打孖」成雙層氣球，同時在充了氣的氣球內部塗上一層白膠漿，減慢漏氣速度，製作完成後又在氣球表面噴上一層亮光劑，保持外觀光澤，「相比即日使用的氣球裝置，這個展覽要花的工夫多很多。」



要數難度最高的一隻恐龍，Wilson不假思索便回答是位於展覽入口處的霸王龍。他表示，今次展覽的恐龍分為兩種風格，一是寫實，二是可愛，而霸王龍則屬於前者，「我刻意只整大頭，令它看上去更霸氣更兇猛，呈現像真感覺。」霸王龍的骨架更是Wilson最滿意的地方，「背脊、頭殼等部分要用兩厘米粗的鋁條才能支撐，但眼窩、口腔、舌頭等就要很細緻，加起來用上過百枝鋁條，將骨架技術發揮得淋漓盡致。」







