研「補杯」助柏金遜長者 理大生獲創新獎項

柏金遜症是常見的長者腦部退化疾病，大部份患者都有手震病徵，影響日常生活。理工大學四名職業治療碩士生設計了協助手震人士喝水的輔助器「補杯」（Cupensator），獲得今屆世界大學生創新挑戰賽銀獎和「傅利葉」杯中國康復人創意大賽亞軍。研發者之一的李亮邦指，目前與醫療用品公司正進行洽談合作，期望將來可以低價出售「補杯」，惠及更多病人。



「補杯」主要由三個以三維打印製成的膠環和一對軸承組成，當中三個膠環大小不一，均由一對軸承固定，而水杯則放在最小的膠環內，故用家無論手部移動角度或幅度如何，「補杯」都可以保持穩定；另外「補杯」亦可扣在助行架、輪椅或汽車椅背，方便使用。



研發者之一的曾湘雯指，「補杯」設計靈感來自拍攝器材應用的三軸穩定器，該穩定器可避免因拍攝者移動、手震或環境震盪而影響拍攝質素；同時，因市面上沒有類似的產品，「只有供手震人士使用的湯匙，但其價錢十分昂貴」，故令團體決定研發「補杯」。



