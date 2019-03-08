司警掃黑幫操控賭廳 嚴防回歸20周年生亂

今年為澳門回歸二十周年，特首選舉及政府將換屆，社會穩定成為警方重點工作。保安司司長黃少澤日前公開重提到回歸前社會治安失控，為保治安穩定，表明會加強監察黑社會「頭面人物」、不容有任何風吹草動。今期《東周刊》報道，司警上周部署後展開一項反黑行動，搗破一個由黑幫幕後操控的貴利集團，拘捕逾七十人。



據悉，涉案賭廳由濠江黑道猛人「水房賴」掌控。作風向來低調的他，被指因為兒子農曆新年前遭人襲擊，親自下達「江湖追殺令」，不排除警方為防有人在這段敏感時刻生亂，主動出擊「敲山震虎」。



澳門司警一六年十一月接獲情報，有不法集團在賭場從事高利貸、禁錮、傷人和盜竊等活動，並利用新口岸區一間賭廳作掩飾，配合集團收藏借據和協助洗黑錢。司警經過兩年多深入調查及部署，至上月二十三日傍晚認為時機成熟，二百一十名司警兵分多路，掩至全澳二十三個地點搜查，行動長達二十四小時。行動中，司警合共拘捕七十一人，包括姓馬主腦、四名骨幹成員及四名「行動組」泰國籍打手；而被指協助貴利集團運作的賭廳，亦有三名職員被帶走。



日前保安司司長黃少澤特別重提澳門回歸前猖獗的黑幫活動，他指出現警黑勾結情況，社會治安一度失控，當局在加強警隊管理的同時，亦會嚴密監察黑社會「頭面人物」及骨幹成員，不容有任何風吹草動。黃少澤說，今年為澳門回歸二十周年，亦是特首選舉及政府換屆的敏感時刻，保安部門在治安的部署上將以「安全、穩定、祥和」為目標。



消息人士透露，被警方指協助貴利黨運作的賭廳，是濠江猛人「水房賴」的地盤，由其女婿及頭馬阿堅管理。他指「水房賴」回歸後在黑道近乎獨大，卻保持低調作風，惟早前有人因兒子遇襲一反常態，下達「江湖追殺令」。



農曆年廿八凌晨二時許，賴的兒子到新口岸一酒店停車場取車時，疑因出車問題與四名內地男子起爭執，其間有人表露「特殊身份」，但四人照樣動武。消息人士指，與四名內地男子同行的一名澳門人，認得對方是水房賴的兒子，即極力阻止衝突，但四名內地人疑因飲大兩杯失控，拒絕停手。其後賴的兒子成功突圍，跳回座駕驅車離去。由於逃走時撞毁酒店停車場閘桿，賴的兒子事後主動報警備案。據悉，雖然他在衝突中無甚損傷，並可按原定計劃於春節期間到日本旅遊，但「水房賴」得知愛兒遇襲即大發雷霆，誓言一定要找出四名逞兇者。



