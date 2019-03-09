﻿紅海義救泳客 港侍酒師反遇溺亡

五星級酒店港人侍酒師英勇落海拯救遇溺者，卻遇溺慘死！男事主本周二與妻子在港人旅遊熱點紅海遊覽期間，發現一名當地人遇溺求救，他奮不顧身跳落海，與多名當地人參與拯救，成功救起遇溺者，可惜事主游回岸上途中遇溺，獲救送院不治，客死異鄉。



救人遇難的事主姓蔡（四十歲），據悉在本港一家五星級酒店任職侍酒師。事主上月二十六日與妻子參加永安旅遊一個十天旅行團——「埃及古國之旅」，該團共有二十四人。至本月五日行程第八天，當地時間上午十一時（本港時間下午五時），眾人在洪加達參與一個自費的紅海船河活動。消息指，眾團友在小島一處沙灘遊覽及拍照，自由活動，當時天氣清朗，波浪平靜。突然有人在海中遇溺呼救，蔡見狀奮不顧身跳落水，與當地船伕及工作人員等多人將遇溺者救回岸上。其後，蔡自行游回沙灘至距岸約十米，突然遇溺昏迷；船伕發現蔡出事，將其救起。蔡送院搶救，最終不治。



入境處及旅行社協助遺孀善後



永安旅遊表示，對意外中的遇事者深表哀悼，亦對其家屬致以深切慰問。事後已將事件通知香港旅遊業議會及入境處，同時協助家屬處理。據知，該個十天團前日已完成旅程回港，僅死者的妻子與旅行社職員留在當地善後。涉事男團友已購買旅遊保險，公司會全力協助跟進各項支援和賠償程序，以及提供一切所需協助。



香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，已收到永安旅行社通知有關事件，該會正作了解和跟進，旅行社協助死者家屬處理身後事。



香港入境事務處稱，已透過外交部駐港特派員公署及中國駐阿拉伯埃及共和國大使館了解情況，入境處聯絡當事人家屬，並提供意見及協助，該處會繼續與公署、大使館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件並按家屬的意願提供可行協助。在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868。



侍酒師源自法文Sommelier，在香港也被稱為「品酒師」，能夠分析酒類的特色與品質，並為客人搭配餐點。要成為侍酒師，須報讀獲認證的品酒課程，或參與侍酒大師公會考試，合資格者可享更佳薪酬待遇。目前全球只有二百五十六位侍酒大師，現任香格里拉酒店集團葡萄酒總監呂楊，二○一七年成為首位華人侍酒大師。