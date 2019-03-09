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﻿出事地點 七大潛水勝地之一

2019-03-09 列印
■旅遊達人項明生表示，紅海是潛水勝地，珊瑚礁區域水深約一兩米。
■保險界立法會議員陳健波表示，購買保險時，應清楚查閱有關的保障範圍。
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　　香港旅客埃及紅海救人，不幸溺斃。旅遊達人項明生表示，埃及紅海被譽為世界七大潛水勝地之一，也是港人旅遊熱點。他稱，紅海珊瑚礁區域水不深，約一兩米，海面平靜，水質清澈，呈淺藍色，珊瑚礁、水母及海龜等海洋生物清晰可見。遊人不選擇落海遊歷，也可在船上拍攝海鷗。另外，埃及旅遊熱點還有港人熟悉的金字塔及尼羅河，是必去景點。

預先購保險　出事有保障

　　保險界立法會議員陳健波表示，相信今次外遊因救人遇溺事主，可獲保險賠償。陳稱，旅遊保險分醫療及意外保險；雖然事主旅遊期間參與自費項目遇上意外，因為是意外遇溺，應可獲意外保險賠償。他提醒市民，購買保險時，應清楚查閱有關的保障範圍及賠償金額；若經網上購買保險，謹記將有關購買意外保險的保障條款打印及交給家人。
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