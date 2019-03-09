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派錢四千元迄收百萬份申請

2019-03-09 列印
　　去年財政預算案的補漏措施「關愛共享計劃」所派發的四千元，已於一月二十一日開始接受申請表，財經事務及庫務局局長劉怡翔昨日表示，至今已收到超過一百萬份申請。市民最早可於四月一日起收到款項。

　　在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處或在職家庭津貼辦事處收妥表格後，會向申請人發放流動電話訊息確認收妥表格，如申請人並未提供流動電話號碼，職津處會以郵寄方式向申請人發出申請確認通知。申請期長達三個月，截至四月三十日止，預計將有二百八十萬人受惠。



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