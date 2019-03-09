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聖保祿學生稱校方提醒勿誇大事件

2019-03-09 列印
　　聖保祿中學應屆中六生早前留在校內拍照及畫寫校服留念，其間有指遭老師驅趕，有老師更報警指學生在校門外「阻街」。事件擾攘多日，最後學校宣佈於昨日下午三至五時，開放部份校舍，供學生回校拍照。

　　昨日校外有大批傳媒等候，但未見身穿校服的中六學生回校。有該校學生透露，有班主任曾向學生稱有報道可能與事實有所出入，又提醒學生不要誇大事件，但未有詳加說明。有學生稱昨日有班際活動，低年級學生可毋須穿校服回校，故在指定時間亦見不時有身穿便服女生出入。至於校方籌辦的謝師宴，將於六月二十日在尖沙嘴一間酒店舉行，每位學生收費六百五十元，學生亦早已付款。

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