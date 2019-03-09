今明電動方程式賽車 中區多處封路

由周六凌晨一時十五分，至下周一（十一日）清晨五時十五分，將封閉中環海濱一帶道路，包括民寶街、民光街、民耀街、龍和道、耀星街、民祥街、中環及灣仔繞道西行的中區和機場快線站出口，以及繞道東行於中環民吉街的地面入口。
運輸署預計中環、上環及金鐘道路屆時將非常擠塞，呼籲市民盡量避免駕駛至有關地區，並使用公共交通工具。另外，三十五條專營巴士路線及九條專線小巴需要改道。警方提醒市民，切勿在比賽場地使用「無人機」，民耀街天橋屆時亦會實施人流管制。
五星級酒店港人侍酒師英勇落海拯救遇溺者，卻遇溺慘死！男事主本周二與妻子在港人旅遊熱點紅海遊覽期間，發現一名當地人遇溺求救，他奮不顧身跳落海，與多名當地人參與拯救，成功救起遇溺者，可惜事主游回岸上途中遇...
2019-03-09
美國總統特朗普在白宮表示，與中國的貿易談判正順利進行。有報道指，特朗普的言論，顯示他對解決美國與中國持續八個月的貿易爭議，感到樂觀。不過，中國官員仍抱持謹慎態度。 《紐約時報》引述消息人士報道，有中國...
2019-03-09
九十二高齡的英女皇伊利沙伯二世周四參觀科學博物館期間，首次親自在Instagram帳號發文，分享十九世紀英國數學家兼電腦先驅巴貝奇寫給維多利亞女皇和皇夫阿爾伯特親王的親筆信。有趣的是，女皇二○一四年第一次發推文，內容也是有關科學博物館，當年是替「資訊時代特展」揭幕。 英國皇室在facebook、Twitter及Instagram都有官方帳號，但向來是由編輯經營，皇室成員甚少親自發文。女皇於二○一四年首次親自在Twitter貼文，這次她利用iPad，在皇室Instagram帳號發出第一則以第一人稱書寫的文章，並在最後署名Elizabeth R，這是女皇的官方簽名，R代表Reg...
2019-03-09
向來以小島風情為賣點的愉景灣，第16期意堤推出40伙招標，單位面積由350至1844方呎不等，設有開放式至四房戶，招標日期由本月17日起，至下月30日截標。 香港興業銷售及市務助理總經理陳秀珍指出，「...
2019-03-09
美媒指中國對中美貿易協議有保留，加上內地2月外貿表現遠差過預期，以及歐央行大降今年經濟增長預測，環球經濟放緩憂慮再起，隔晚美股繼續下挫，加上個別A股因外資持股比例接近或到達上限，遭MSCI剔出指數，拖累內地A股急回，滬指失守3000點大關，拖累港股昨日大跌，恒指繼周四失守10天線（28790）後，20天線（28579）亦告失守，收報28228點，瀉551點。 藍籌股普遍受壓，騰訊（700）跌2.3%，報347元；滙控（005）跌0.9%，報64.25元；友邦（1299）跌2.1%，報75元，三股合力推低恒指150點。不過，去年業績理想的港鐵（066）獲大行唱好，股價升2%，...
2019-03-09
曼城近期勢如破竹，本輪前更成功攀上英超積分榜首位，將帥皆強調現在再沒有失分空間，今晚聯賽主場迎戰遇強即屈的屈福特勢要全取三分，預計藍月可以大勝一場為下周二歐聯十六強次回合壯聲威，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。 （Now621台周日凌晨1:30直播） 連同聯賽盃決賽互射十二碼後賽果，曼城不同賽事豪取八連勝，在英超亦以一分之微壓過利物浦登上榜首，領隊哥迪奧拿揚言要繼續保持優勢︰「我們一度落後紅軍十分，而且己隊賽程亦比他們密集得多，所以能夠超越他們已經很了不起，繼續留在積分榜這位置是眼前要務。」翼鋒馬列斯附和道︰「己隊必須保持耐性，盡量避免因大意而失分。」 屈福特遇強即現...
2019-03-09
現代人工作忙碌，但同樣愛享受入廚樂，甚至不時添置新「架生」，為廚房添生氣。一向主攻實用鍋具巿場的美亞廚具，由即日起舉行激減活動，無論是電鍋或鑊器，都以低至二折發售，非常抵買。 廣為大眾認識的美...
2019-03-09
賭王何鴻燊四房千金何超盈，去年11月帶男友Thomas Xin到日本出席好友的婚禮，她日前被拍到與媽媽在中環歎茶，身形突變「幸福肥」。超盈昨日分享男友向她求婚的浪漫短片宣佈婚訊，而被指屬意在葡萄牙的古...
2019-03-09
覓地小組提出八項建議，政府近期全盤接納，但業內一睇就知，中短期內不見得可以覓得很多土地出來，搞到主要的地產股股價在今年初開始就快速向上，甚至升穿了一年高位，跑贏大市。之前正在下跌的樓市，也有回穩跡象，有個別成交的價格更上升。主要發展商的投地取態，在過去半年也變得積極，由梁振英年代發展商拒不投地，變成開始高價搶地了。 最近與一名發展商談起，按理發展商見到政府覓地無功，令到手上的樓盤奇貨可居，應該喜見樂聞。但可能是因為土地供應實在太少，連發展商也看不過眼，忍不住也批評覓地小組的建議「堅離地」，主要有幾個方面： 第一是無端端否定了開發市區邊陲的郊野公園用地。上屆政府就兩幅市區邊陲...
2019-03-09
李寶利上周末策騎「電子群星」爆大冷贏馬後，在接着的周三谷中夜賽又策騎「白鷺飛翔」和「紅星」走入冷位，搏殺手風開始回順。明日李寶利雖然只策騎四駒出賽，不過其中鄭廄「金碧科」和羅廄「地大大」近期均在其胯下交出過好表現，他表示此兩駒將是自己今戰的頭馬希望。 「金碧科」季內由李寶利策騎上陣四次，取得冠亞季各一，人馬特別合拍，被問到該駒今仗機會時，李寶利說：「我夥拍『金碧科』上陣多次後，明白到發揮此駒的最佳方法，就是盡量放棄前段，留待至直路上才讓牠望空發揮追勁。前仗牠便以此跑法成功取得在港首場頭馬，就算上場再跑只得第二，直路上都是愈追愈勁，表現依然出色。今次我們繼續進攻千四米最正宗途...
2019-03-09