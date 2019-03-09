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今明電動方程式賽車 中區多處封路

2019-03-09 列印
　　電動方程式（Formula E）賽車錦標賽香港站將於今明兩日，於中環海濱舉行。警方將於西區、上環及中環一帶進行封路，實施特別交通運輸安排。

  由周六凌晨一時十五分，至下周一（十一日）清晨五時十五分，將封閉中環海濱一帶道路，包括民寶街、民光街、民耀街、龍和道、耀星街、民祥街、中環及灣仔繞道西行的中區和機場快線站出口，以及繞道東行於中環民吉街的地面入口。

　　運輸署預計中環、上環及金鐘道路屆時將非常擠塞，呼籲市民盡量避免駕駛至有關地區，並使用公共交通工具。另外，三十五條專營巴士路線及九條專線小巴需要改道。警方提醒市民，切勿在比賽場地使用「無人機」，民耀街天橋屆時亦會實施人流管制。

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