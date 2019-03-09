  • 2019年3月9日 星期六
  • 18º
  • 94%
熱門： 呂慧儀的士加價莊思敏何超盈兩會

日報新聞 > 港聞

腦瘤復發未通知 廣華疑延誤病人治療

2019-03-09 列印
　　一名五十四歲男子李樹良，於二○○五年在廣華醫院（見圖）切除良性的左側橋小腦角腦膜瘤，其後只有左耳失聰，其他器官一切正常，兩年後因情況穩定無再回院覆診。二○一七年一月，事主突然暈倒送入廣華，醫生告知腦部無事可出院，到去年九月事主因暈倒求助私家醫生，竟發現腦瘤復發，該瘤有三十三立方厘米大兼壓逼腦幹。醫生指該瘤屬半惡性兼高復發風險，為他進行兩次手術都無法完全清除。手術後事主左眼無法閉合、左半身乏力及失去平衡力。

　　事主聲稱瑪嘉烈醫生對他說，廣華早在他首次暈倒送院接受電腦掃描時，已發現他腦內有十點三五立方厘米的腫瘤，但無告知他，導致腫瘤一年半內變大兩倍，事主歸咎廣華雙重疏忽。

　　廣華醫院回覆時確認，患者於二○一七年初曾在該院接受電腦掃描，醫生檢視影像報告後，初步懷疑是手術後變化，遂讓病人當日出院，有替病人排期覆診，但病人沒有如期覆診。院方會檢視現行審視病人檢查報告流程，會在「臨牀資訊管理系統」加入重要放射科檢查報告提示，提醒醫護人員留意。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd