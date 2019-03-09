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警長涉盜同袍信用卡簽帳

2019-03-09 列印
　　上水警署（見圖）一名警長涉嫌偷竊一名同事信用卡購物被捕。消息指，一名駐守新界北交通部的警員，早前收到信用卡月結單，有多筆可疑簽帳，揭發信用卡疑被盜用，要求發卡銀行更換新卡及報警。

　　未料事主近日外地旅遊期間，竟然又收到發卡銀行信用卡簽帳短訊通知，指其在港購買兩部iPhone手機，查看身上信用卡才驚悉新卡被人偷龍轉鳳，遂越洋致電回港報警及再將新卡取消。

　　據悉，事主遭人偷卡簽帳購物十次，涉款約兩萬元。新界北總區重案組調查後，鎖定為事主一名同袍所為，前日採取行動，以涉嫌盜竊拘捕一名三十三歲姓劉，隸屬上水警署軍裝巡邏小隊的警長。

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