﻿校長屢遭教職員投訴 今起休假 東華設獨立組查老師墮斃真相

天水圍東華三院李東海小學一名女教師上周三在校園墮樓身亡，家人指死者生前曾透露遭到校長無理要求。東華三院高度重視事件，東華三院主席王賢誌與高層昨天到學校會晤死者家屬及教師後，決定成立獨立調查委員會，強調不會向提供資料的教職員「秋後算帳」。被指涉及事件的校長羅婉儀，由今天起休假。死者父親昨到校內超度女兒，稱要為亡女討回公道。



女死者林麗棠（四十八歲），生前為校內的圖書館科長。有報道指，本月五日，即林墮樓前一天，有人見她早上被校長召見，離去時痛哭，其後林早退，並於當日下午到東華三院總部投訴，但當時東華三院姓吳的學務主任有事須往內地，由其他職員接見，她向職員投訴遭人惡言責備，導致她承受壓力，但職員見女事主情緒穩定，着她先回家休息，不料翌日她在校園內墮樓身亡，疑以死作控訴。



東華三院執行總監蘇祐安指出，李東海小學校長羅婉儀情緒不穩，需要休息，她由今天起休假。他與主席王賢誌亦沒有辦法與羅婉儀直接對話，東華三院已安排兩名資深小學校長為羅提供輔導。



意外前一日曾赴東華投訴



蘇祐安透露，由一五至一八年間，收過兩次關於羅婉儀校長與同事溝通及行政管理等的投訴。而他昨天與死者家屬及其他老師會面後，獲知校長出現溝通問題。蘇承認，學校的管理有改善的空間。有該校教師對傳媒透露，校長羅婉儀平時經常「拍枱」罵人。



王賢誌保證不秋後算帳



林麗棠墮樓身亡至昨日已五天，林父及家人指出，校長羅婉儀仍未聯絡他們。東華三院主席王賢誌昨早到學校，與教職員開會傾談及了解，林父及胞弟等亦到學校出席會議。王賢誌表示，將成立一個由六至七人組成的獨立委員會，成員將包括專科醫生、大學教授、退休教育局官員、家教會人士、法律顧問等專業人士等，務求以公開、公平及公正方法，調查今次老師墮樓死亡事件。王賢誌保證，任何人士與委員會見面並提供消息，一切保密，不用擔心日後有任何後果。



校方昨午為林麗棠舉行超度儀式，王賢誌對死者家屬致以慰問，並會提供適切協助。