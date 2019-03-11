﻿700警冚賭拘267人﻿﻿ 檢400釣魚機及遊戲機﻿

上周一本報獨家披露疑有黑幫利用遊戲機中心經營非法賭檔，荼毒青少年。警方採取行動打擊，派出七百名警員，由前日至昨凌晨在九龍和新界掃蕩非法賭博活動，搜查四十多處地點，一共拘捕二百六十七人，行動中檢獲四百多部賭博用途的釣魚機及遊戲機。



俗稱「O記」的有組織罪案及三合會調查科人員，半年前開始調查涉非法開賭的遊戲機中心及樓上釣魚機賭檔，發現有黑幫與遊戲機中心持牌人合作，操控一批持行街紙的南亞裔人士，利用他們做兌分仔，聯絡中心消遣的顧客，把遊戲機贏得積分兌換金錢。



在顧客兌換積分為彩金期間，黑幫會抽取約一至二成佣金，例如客人以一百元換取三百分，但若兌換回一百元現金，則需繳付四百分。黑幫向兌分仔發予底薪開工，每月四千至五千元另加佣金，視乎生意額而定。一般來說，兌分仔每月有超過一萬元入息，利潤豐厚，過往不少南亞漢因利益爭奪而動武。



有組織罪案及三合會調查科警司鍾麗詒指出，前晚起一連兩日的「博勇」行動，「Ｏ記」、毒品調查科、商罪科探員聯同西九龍、東九龍及新界北總區刑事部探員、機動部隊及入境處人員，合共七百名人員掩至九龍及新界四十多個目標地點，共搜查十二個持牌遊戲機中心及二十六個非法賭檔，還有毒品包裝及分銷中心及一個用作處理犯罪得益的場所。



行動中拘捕二百二十一男四十六女（年齡由十六至七十六歲），內有犯罪集團骨幹成員、遊戲機中心持牌人、兌分仔、賭客等，他們分別涉嫌經營賭博場所、在賭博場所內賭博、販毒及自稱三合會成員等被捕。警方檢獲逾四百四十部遊機戲，包括釣魚機、老虎機、俄羅斯輪盤機等，同時搜獲二十三部積分增值機、五百八十四張積分卡、九十萬元現金，以及總值十五萬元多種類毒品。



