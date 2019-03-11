﻿朱敏健離廉署榮休 調查佳寧案最難忘﻿

廉署執行處處長（私營機構）朱敏健在廉署工作超過三十五年，屢破大案，見證廉署面對的風波及挑戰，他於今日正式退休。他強調廉署查案不會理會受查人背景，而是首重證據，「外判與否都要有證據，如果沒有證據，內判或外判結果不會有不同。」他自己從事調查工作三十多年，沒有一宗案件自己認為要檢控，但律政司不檢控的。



朱敏健於一九七八年七月加入廉署，最初擔任執行處調查主任，二○○五年獲晉升為執行處助理處長，其後他於二○一○年離開廉署，加入監警會。他於二○一六年重返廉署出任執行處處長（私營機構），並於今日正式退休。



朱敏健於傳媒茶聚上雖然不直接回應UGL案，但表示廉署處理每一宗案件時，都不會看對方背景，考慮的就是證據。他解釋，廉署要起訴案件時，要得到律政司的檢控決定，當中經過多次書面及會面討論，過程中亦會定期向獨立審查貪污舉報諮詢委員會報告，指每個案件及決定都經過慎重考慮。



他又透露，自己在廉署工作三十多年來，沒有一宗案件自己認為要檢控，但律政司不檢控，「兩個部門在大核心問題上沒有差異，如果有不同意的結論，案件就不會完結」。



一整年在會計師樓工作



他回想在廉署三十多年的歲月，最有滿足感是參與調查佳寧案。佳寧案調查長達十七年，朱敏健亦在其中度過四年半時光，負責調查戶口帳目進出，更為此有一整年在會計師樓工作，學習會計知識。



面對一堆銀碼數字，從百多個戶口中，先假設相同的日期和銀碼為十六組，發現有人以投新股的本金加手續費的方式洗黑錢。



其後，他再從不同進出戶口，對比該期上市的新股，從中查找所發的新股有否目標公司Honeywell Investment Centre Inc.，再追查當中有何人買賣，找出嫌疑人。他笑言最初因佳寧案指「沒有調查經驗」而未能晉升，一年後亦因找出佳寧案的證據被讚「有經驗」而升職。



他最後以親自創作的詩句寄語廉署同事：「輕舟齊御覓新舵，破浪翻騰渡劫波，驚風密雨須無懼，和衷共濟創巍峨。」希望廉署同事上下一心，和衷共濟能跨過困境。對於退休後去向，他笑指會先作休息，「對從商不太感興趣，如有適合公職會考慮一下」。



