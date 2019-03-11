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「特殊需要信託」接受申請 社署不設入場門檻

2019-03-11 列印
■羅致光希望開設信託戶口，協助家長妥善安排有特殊需要子女的長遠生活照顧。
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　　社署本月起接受「特殊需要信託」服務的申請，勞福局局長羅致光說，希望可盡早開設信託戶口，協助家長妥善安排有特殊需要子女的長遠生活照顧。

設戶口先收取20萬元

　　羅致光在網誌表示，有家長曾擔心去世後處理遺囑的法律程序或長達十二個月，為子女的生活帶來即時的困難，所以不少家長同意開設信託戶口時存入一筆款項作為「按金」，讓受託人可即時啟動照顧計劃，支付最少十二個月的生活費，直至委託人的遺產存入信託戶口。　　

　　羅致光說，「特殊需要信託」不設入場門檻，社署只會在委託人設立信託戶口時，收取一筆二十萬元的款項，款項只會全數用於生活開支，若有餘額則會存放信託戶口。

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