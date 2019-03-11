收逾二萬份申請表 ﻿煥然懿居﻿﻿六月揀樓﻿

首個港人首置先導項目、位於馬頭圍道的「煥然懿居」，一共提供四百五十個單位，以市價六二折推售，公眾反應熱烈，共收逾二萬份有效申請。市建局預計，在六月將分別按申請人的優先次序號碼，分批發信邀請合資格申請者揀樓。



市建局行政總監韋志成昨日在網誌中表示，今次項目共收到二萬零八百七十八份有效申請，超額認購逾四十五倍。他預計本月中進行電腦排序儀式，定出選購優先次序，最快本月下旬開始通知申請者與負責審核的房協會面，預計六月開始邀請合資格申請者揀樓。



「煥然懿居」為市建局年初推出之首次置業先導項目，提供四百五十個單位，以首置形式出售。單位售價以去年十二月三十一日公佈的價單為準，韋志成指市建局會在五月、在簽署臨時買賣合約前，聘獨立測量師按照其時樓市，評估「首置」單位的最新市值，以調整購買單位時的實際折扣率。



韋志成提醒申請人，除了提交申請人、及名列申請表上的家庭成員，須提交婚姻及家庭關係證明，以及入息及資產證明。申請者需要宣誓聲明他們符合「首置」資格，市建局亦會向土地註冊處查核有關置業紀錄。



至於揀樓次序，以每次十位合資格申請者為一組的方式，先邀請家庭申請者類別中，按優先次序的六位申請者進行選樓；餘下四個選樓機會則會從一人申請者類別中，按優先次序號碼選出。家庭申請者可選購任何可供出售的開放式、一房或兩房單位；而一人申請者則只可選購部份可供出售的開放式或一房單位。



市建局將在完成排序後隨即以書面通知各申請者相關的優先次序號碼，申請者亦可登入「煥然懿居」網站（ www.eresidence.hk ）查閱。



