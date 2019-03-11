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黑影偷窺淋浴拘疑漢

2019-03-11 列印
　　元朗出現偷窺賊，昨凌晨二時許，塘坊村一名女子在廁所淋浴期間，赫見窗外有一個黑影，懷疑有人偷窺其沐浴，急忙告之丈夫，其夫聞言立即出屋外查看，發現一名男子迅速逃去，疑為偷窺狂徒，遂報警求助。警員接報到場調查，以及在附近一帶兜截可疑人，其後在距離現場村屋兩公里外的朗邊中轉屋，發現一名身形及衣着與報案人描述相似的一名三十八歲姓謝男子，截停調查後懷疑他與案有關，遂將其拘捕帶署進一步調查。

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