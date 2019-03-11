﻿戲曲中心四場折子戲﻿﻿ 「梅花獎藝團」來港獻技﻿

西九戲曲中心自一月開幕以來，將首次上演粵劇以外的折子戲，不少演員更是國家一級演員。西九文化區今次邀請「梅花獎藝術團」來港，由周四開始一連四日為戲曲中心開幕季演出四場折子戲專場，有京劇、崑劇、粵劇及多劇種折子戲，主演《白兔記.養子》的王芳更是二度梅花獎得獎者。



「梅花獎」乃中國戲劇表演的最高榮譽，二○○五年中國戲劇家協會創立「梅花獎藝術團」。今次藝術團應邀於本月十四至十七日假西九戲曲中心演出，合共四場，此亦是戲曲中心開幕以來，首次上演非粵劇劇種。



十四日先上演京劇折子戲專場，殿堂級陣容首推「梅花大獎」得主裴艷玲，文武兼備，京崑梆演出皆精。



《林冲夜奔》（選段）屬高難度獨角戲，裴艷玲是次將以清唱形式演出；同場還有奚派傳人張建峰、梅派弟子張馨月合演經典劇目《四郎探母.坐宮》，唱做皆精，其他劇目包括《秦瓊觀陣》、《赤桑鎮》等。



十五日上演的崑劇折子戲專場，劇目包括王芳主演的《白兔記.養子》、《呂布試馬》、《牡丹亭.叫畫》、《白蛇傳.水鬥》等。被譽為「百變刀馬」的谷好好將與優秀淨行演員吳雙呈獻《白蛇傳.水鬥》一折，武打連場；「江南一條腿」林為林演出首本好戲《呂布試馬》。



王芳為國家一級演員，二度梅花獎得獎者，曾獲上海白玉蘭主角獎、中國戲劇節優秀表演獎等榮譽，代表作有崑劇《長生殿》、《牡丹亭》、《白兔記》等。其主演的崑劇電影《折柳陽關》更入選第六十屆威尼斯國際電影節。



王芳正以全國人大代表身份出席北京兩會，她稱很期待今次演出，會請假提早來港，又大讚以往在香港演出時，觀眾懂得欣賞戲曲藝術的整體呈現。西九文化區主席唐英年指，四場門票反應熱烈，頭場已售罄，其餘亦接近售清。



