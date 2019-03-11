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﻿禮賓府下周日開放 天暖杜鵑提早盛開﻿

2019-03-11 列印
■今年禮賓府開放日定於下周日舉行。圖為去年參觀盛況。 資料圖片
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　　天氣反常，影響到市民往禮賓府賞花。今年春天禮賓府的開放日，定於下周日（三月十七日）上午十時至下午五時舉行。由於剛過去的冬天氣溫偏高，禮賓府內著名的杜鵑花已提早盛開，開放日當天市民要欣賞其他花卉。

　　根據禮賓府開放日安排，下周日市民可以到禮賓府的花園和小庭園遊覽，亦可參觀行政長官舉行官方活動和接待賓客的地方。現場設有香港警察樂隊和學生樂團演奏以及木偶表演。

　　政府發言人指，由於剛過去的冬天氣溫偏高，過去每年三月於禮賓府花園盛開的杜鵑花，已經提早盛開，但禮賓府內仍有不少其他花卉及植物供市民觀賞。

　　發言人又表示，預計開放日當日參觀人數眾多，會視乎輪候人數，在下午五時前截止輪候，讓輪候入場的人士，可在開放時間內進入禮賓府參觀。

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