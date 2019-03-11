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澳門保安司：大橋通車港人販毒增

2019-03-11 列印
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　　港珠澳大橋竟成為犯罪份子的跨境犯法通道，澳門保安司司長黃少澤（見圖）昨日透露，在港珠澳大橋通車後，香港人到澳門跨境販毒情況有上升趨勢，但他沒有進一步披露有關案件數字及內容。

　　黃少澤表示，澳門當局會與香港警方加強交流，以打擊跨境販毒活動。他又指，訪澳遊客逐年增多，出入境通關工作繁重，會適量增加人手及爭取透過科技協助工作，包括增加口岸自助通關數目，從而減省警力。

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