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六成非華語生非語文科感吃力

2019-03-11 列印
　　香港政策研究所調查顯示，就讀中小學的非華語學生，在以中文授課的非語文科目上，讀寫能力平均得分只有三成。調查又發現，其中超過六成學生表示，未能清晰了解課堂內容。

　　研究所獲平機會資助，在去年二月至四月，以問卷訪問一百九十七名就讀全日制中小學的非華語學生。

　　在數學、常識、音樂等科目上，受訪小學生對字詞及課文的理解，只有二成三至二成七屬正確，而受訪中學生未能理解文本內接近三成的文字。由於中文水平差，大大影響學習進度。

　　研究認為，學習困難源於教育局及坊間的補習班，只針對少數族裔在中文科的學習需要，欠缺在非語文科目的支援。

　　研究建議，教育局應針對少數族裔，設計非語文科目的課程指引，並為這些科目的教師增加培訓，或放寬他們修讀相關課程的資格。

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