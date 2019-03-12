﻿任職聯合國 長駐落後地區 港環保鬥士空難亡 中大悼校友讚造福人群

埃塞俄比亞航空公司一架客機周日在該國首都亞的斯亞貝巴起飛六分鐘後墜毀，全機一百五十七人罹難，當中有十九名聯合國人員，包括港人曾成毅，他任職聯合國環境署，是一名環保鬥士，亦長期在落後地區爭取男女性別平等。其母校中文大學讚揚他推動環保，造福人群。



在空難中喪生的曾成毅，三十七歲，○四年在中大工商管理系畢業，其後負笈倫敦攻讀有關性別平等碩士學位，畢業後加入聯合國。他曾以校友身份回歸中大，任全球研究課程其中一節的客席講師，與學生分享對可持續發展的看法。



與妻兒居於肯尼亞



曾成毅與太太一同加入聯合國機構，被派駐不同國家。他曾在羅馬任世界糧食計劃署項目主任，一五年轉任聯合國環境署，派駐非洲肯尼亞。據他個人工作履歷，他曾在烏干達、南蘇丹、尼泊爾、老撾從事與環保項目有關的性別分析，亦為聯合國環保項目設計最少性別要求的標準，又親身參與反性別暴力外展工作。他與妻子育有一名兒子，一家人居於肯尼亞首都內羅畢，即出事航班的目的地。曾妻在內羅畢的聯合國教科文組織上班。



曾成毅好友讚揚他大學畢業後拒為五斗米折腰，心中充滿世界大同理想，加入非牟利組織到世界各地為有需要的人服務，令人敬佩，尊稱他為「師父」。中大致悼辭，讚揚他推動環境保護，造福人群。



浙江女一語成讖



另外有十八名聯合國人員在空難中死亡，他們分別在世界糧食計劃署、聯合國難民署、世銀等機構工作。其中一名死者，是三十六歲的英國女子喬安娜圖爾，她十多年來為國際愛護動物組織工作，近年轉任聯合國糧農組織，其父曾表示擔心女兒飛來飛去危險，詎料發生悲劇。



此外，機上一名中國死者，是來自浙江的二十一歲女子，她原訂與英國男友會合，一起到非洲看長頸鹿。出發前她曾向友人表示擔心埃塞俄比亞航空的安全問題，竟一語成讖。