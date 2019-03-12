﻿任職聯合國 長駐落後地區 港環保鬥士空難亡 中大悼校友讚造福人群

在空難中喪生的曾成毅，三十七歲，○四年在中大工商管理系畢業，其後負笈倫敦攻讀有關性別平等碩士學位，畢業後加入聯合國。他曾以校友身份回歸中大，任全球研究課程其中一節的客席講師，與學生分享對可持續發展的看法。
與妻兒居於肯尼亞
曾成毅與太太一同加入聯合國機構，被派駐不同國家。他曾在羅馬任世界糧食計劃署項目主任，一五年轉任聯合國環境署，派駐非洲肯尼亞。據他個人工作履歷，他曾在烏干達、南蘇丹、尼泊爾、老撾從事與環保項目有關的性別分析，亦為聯合國環保項目設計最少性別要求的標準，又親身參與反性別暴力外展工作。他與妻子育有一名兒子，一家人居於肯尼亞首都內羅畢，即出事航班的目的地。曾妻在內羅畢的聯合國教科文組織上班。
曾成毅好友讚揚他大學畢業後拒為五斗米折腰，心中充滿世界大同理想，加入非牟利組織到世界各地為有需要的人服務，令人敬佩，尊稱他為「師父」。中大致悼辭，讚揚他推動環境保護，造福人群。
浙江女一語成讖
另外有十八名聯合國人員在空難中死亡，他們分別在世界糧食計劃署、聯合國難民署、世銀等機構工作。其中一名死者，是三十六歲的英國女子喬安娜圖爾，她十多年來為國際愛護動物組織工作，近年轉任聯合國糧農組織，其父曾表示擔心女兒飛來飛去危險，詎料發生悲劇。
此外，機上一名中國死者，是來自浙江的二十一歲女子，她原訂與英國男友會合，一起到非洲看長頸鹿。出發前她曾向友人表示擔心埃塞俄比亞航空的安全問題，竟一語成讖。