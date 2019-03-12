  • 2019年3月12日 星期二
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﻿美股中段跌22點

2019-03-12 列印
　　杜指中段報二五四五○點二四，跌二十二點九九；納指則報七四○八點一四，跌十三點三二。滙控美國預託證券價格見六十四點三五港元，跌零點一港元；騰訊則見三百五十六點二四港元，升一點四四港元。
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