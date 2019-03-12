捲貨車底拖行20米 司機被控危駕 闖吐露港公路女子遭撞斃

大埔吐露港公路發生奪命車禍！一名女子，昨凌晨離奇在快速公路上獨自徘徊期間，遭一輛運載貨車失控撞倒，並捲入車底拖行達二十米，消防及救護員到場救出後，證實女事主傷重死亡。貨車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。



凌晨近四時，五十六歲姓劉男子，駕駛一輛運菜貨車沿吐露港公路向上水駛至廣福邨對開時，疑司機未察覺路上有一名三十三歲姓羅女子在路中行走，收掣不及左邊車頭將她撞倒，並捲入車底拖行二十米始告停下，劉落車視察女事主傷勢及報警。消息稱，意外發生前，有駕駛人士經過現場，發現一名女子在路中獨自徘徊，擔心她在高速公路行走有危險報警，懷疑為被撞女事主。



消防及救護員接報到場，發現女子夾在貨車左前輪與沙板之間重傷昏迷，消防將女子救出證實已傷重死亡，現場遺下一條長十多米血路及疑屬死者一束金髮，以及手袋及化妝品等物件。警員封鎖部份行車線及以帳篷蓋着女死者，同時以膠袋遮掩貨車車頭調查，以免被雨水沖走證據。貨車司機現場通過酒精呼氣測試及協助調查，其後涉嫌危險駕駛導致他人死亡被警方拘捕及帶署。據悉，貨車上未有「車Cam」，警方會翻看現場一帶「天眼」追查案發經過，並呼籲事發時途經現場司機提供車禍有關資料。



據悉，車禍死者羅蘊芝（三十二歲），未婚，在一家大型地產公司任職經紀，生前派駐中半山分行。消息稱，羅為家中長女，另有兩名胞妹，與父母一家五口同住大埔富亨邨亨榮樓，但近期與家人關係欠佳，曾向人透露不開心。警方事後聯絡其家人了解她深夜在現場徘徊原因。



