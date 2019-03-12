康文署450場地暫停禁煙等執法

康文署經徵詢法律意見後，因《公眾衞生及市政條例》的中英文版釋義文本就是否必須完成在土地註冊處存放圖則的程序並不一致，為免執法有疑點，決定暫停在這些場地執行四條法例，包括吸煙定額罰款及管制擺賣、唱歌等行為的遊樂場地規例。
涉事場地包括鰂魚涌公園、西貢福民花園、吐露港花園及荔枝角公園部份地方等，署方未有提供完整名單。另外，康文署已通知衞生署控煙酒辦公室，須暫停在有關場地執法，並分批向控煙辦提供已核實資料。控煙辦收到吸煙投訴後，會向康文署核實相關場地是否已完成存放圖則程序。
埃塞俄比亞航空公司一架客機周日在該國首都亞的斯亞貝巴起飛六分鐘後墜毀，全機一百五十七人罹難，當中有十九名聯合國人員，包括港人曾成毅，他任職聯合國環境署，是一名環保鬥士，亦長期在落後地區爭取男女性別平等...
2019-03-12
日本有電視節目到酒店調查，發現客人竟然曾拿走電視機及牀，最離奇的還有廁紙卷紙軸。有內地酒店則表示，遇到中國客人會將房內收費礦泉水喝完，再裝入自來水，有網民更表示，曾遇到上手客人將杯麵從底挖開，吃完放回...
2019-03-12
造成逾二萬人死亡及失蹤的日本「三一一」大地震及海嘯周一踏入八周年，目前還有大約五萬二千人疏散在外，災區面臨人口減少、老化的問題。至於發生核災的福島第一核電廠正進行艱辛的廢爐作業。 八年前的三月十一日下午二時四十六分（香港時間一時四十六分），日本東北地區外海發生九級大地震，東北及關東地區太平洋沿岸觀測到逾十公尺高的海嘯。強震、大海嘯，加上東京電力公司福島第一核電廠發生輻射外洩，日本面臨空前的複合型大災難。 日本警方統計，「三一一」大震災造成一萬五千八百九十七人死亡，二千五百三十三人失蹤。日本復興廳表示，因長期過着避難（疏散在外）生活導致健康惡化而死者至少有三千七百〇一人，即總...
2019-03-12
港島小西灣藍灣半島是區內指標屋苑，前臨藍塘海峽，大部份可享有遼闊海景。包括以下為大家推介的3房套單位，實用面積811方呎，木系主調的佈置使廳堂感覺大方得體，而大窗則外望海景，遠眺清水灣郊野公園山景。 ...
2019-03-12
美股昨晚起轉為夏令時間，由於波音有客機失事，多國下令停飛相同型號飛機，令波音股價開市急挫12%，拖累杜指低開242點，幸好蘋果獲大行調升評級，股價造好支持大市，令杜指跌幅收窄，截至今晨零時更倒升108...
2019-03-12
為一圓歐聯夢，祖雲達斯去夏斥資收購鋒將C朗拿度，惟其他鋒將因遷就此子而集體低迷，後者也對隊友跟不上自己而動怒，還有傳跟教練艾歷基不和，可謂得不償失。今晚歐聯十六強次回合主場鬥馬德里體育會，這名葡萄牙球星有多強也恐怕獨力難支，無力領軍克服首回合負0:2劣勢，一於取讓球主客和受讓一球「客勝」（Now644、有線602、662台周三凌晨4:00直播） 祖雲達斯意甲劍指八連霸，但歐聯過去四季兩入決賽皆功虧一簣，於是去夏斥一億歐羅（約八億八千萬港元）重金收購皇家馬德里歐聯三連冠功臣C朗圖圓夢。豈料，該隊今季十六強出師不利，首回合作客0:2不敵馬體會，這名天價鋒將呼籲球迷發揮主...
2019-03-12
香港今年沒有冬天，不打緊，今天到北海道，到處還是被厚厚白雪覆蓋，欲在當地暢玩雪地玩意，毋須舟車勞頓，單在札幌（Sapporo）市郊便有多個場所，讓人嘗到雪地電單車、雪地香蕉船及雪地橡皮艇等刺激玩意之餘...
2019-03-12
韓國天團BIGBANG成員勝利個多月來備受醜聞困擾，牽涉到其經營的夜店發生毆打客人、性騷擾、涉毒及逃稅，他更被爆涉向投資者提供性招待。當地警方昨日證實勝利涉安排性招待的手機訊息屬實，他隨即在下午於個人...
2019-03-12
天水圍東華三院李東海小學一名女教師在校內墮樓死亡，有報道披露她死前遭受校長責罵，家人亦稱死者曾稱受無理對待。事件引起廣泛關注，究竟真相如何？東華三院將委任獨立人士組成調查委員會，未有結果之前，不宜妄下定論，以免對任何人不公平。但事件可議之處，是老師遇到不公平對待，是否投訴無門？ 近年矚目的學校負面新聞，先有屯門興德學校校長的收生手法，後有浸信會沙田圍呂明才小學帳目混亂，兩宗事件都凸顯校長擁有很大校管權力，一旦欠缺制衡，就會亂象叢生。 以興德學校事件來看，即使出現醜聞，辦學團體依然力撐校長，結果引來更大批評，反映辦學團體下放權力，校董會和校監傾向信任校長，以求學校日常管理輰順...
2019-03-12
潘頓於剛周日的沙田賽事中，連場搏殺卻得五亞三季後，直至尾場才憑「首飾大帝」贏馬，昨晨他收操後笑謂倘若運氣稍好，當有望贏得五W，惟食出尾胡亦總好過空手而回。至於明晚谷戰的六匹座騎，他認為以「運才」和「健康美麗」最有機會為他帶來勝仗。 「運才」大前仗作轉投方廄的首戰，即在谷草千二米贏馬，然而其後兩戰同程均未能上名，明晚轉攻昔日在葉廄時的上名路程一六五○米，潘頓分析︰「『運才』近兩仗的走勢其實也不差，只是前仗受劣檔影響，上仗則受制於早段步速太慢，才令牠止於接近而未能贏馬；如今趁狀態勇銳匆匆再出，並增程跑中距離，方嘉柏的部署十分合理。雖然今仗排九檔，但牠屬後上馬，影響相對較小，只要...
2019-03-12