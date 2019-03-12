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康文署450場地暫停禁煙等執法

2019-03-12 列印
　　康樂及文化事務署轄下四百五十個場地，未有向土地註冊處存放有關場地的圖則，導致四條條例執法基礎成疑。康文署決定暫停在這些場地執法，包括禁煙條例在內的四項法例。

　　康文署經徵詢法律意見後，因《公眾衞生及市政條例》的中英文版釋義文本就是否必須完成在土地註冊處存放圖則的程序並不一致，為免執法有疑點，決定暫停在這些場地執行四條法例，包括吸煙定額罰款及管制擺賣、唱歌等行為的遊樂場地規例。

　　涉事場地包括鰂魚涌公園、西貢福民花園、吐露港花園及荔枝角公園部份地方等，署方未有提供完整名單。另外，康文署已通知衞生署控煙酒辦公室，須暫停在有關場地執法，並分批向控煙辦提供已核實資料。控煙辦收到吸煙投訴後，會向康文署核實相關場地是否已完成存放圖則程序。

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