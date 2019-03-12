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﻿醫局支援員工 接受加薪8%

2019-03-12 列印
  醫管局與支援職系員工代表上周達成共識劃一加薪百分之八，員工代表昨宣佈接受方案，醫管局表示歡迎，將盡快提交大會討論及確認，並向政府爭取有關撥款。上周三（六日）醫管局行政總裁梁栢賢與公立醫院支援職系員工代表會面，宣佈劃一加薪百分之八，涵蓋一至三級員工約二萬五千名員工，香港醫療人員總工會副主席馮權國宣佈擱置靜坐行動，再與員工商討是否接納方案。

　　工會諮詢七千八百多個會員，約八成人接受方案，百分之十七表示不接受，百分之三表示沒意見。馮權國表示，工會依據大多數人意願，接受醫管局加薪方案。醫管局對此表示歡迎，將盡快提交醫管局大會討論及確認，令新方案可於四月一日生效。
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