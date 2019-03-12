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42歲逆子拒讓廁所反毆母

2019-03-12 列印
　　長沙灣發生逆子拒「讓座」毆打母親案。昨清晨近六時，四十二歲姓鍾男子，在長沙灣順寧道四五五號秀怡閣一單位寓所，疑肚痛不適使用廁所期間，不滿六十四歲姓譚母親多番催促，事後疑因爭廁所瑣事母子吵架。雙方爭執激烈時，鍾一時激動，竟揮拳向母親施襲。

  鍾父聞嘈吵聲見逆子傷母，大義滅親報警，警員到場調查後，逆子涉嫌普通襲擊被捕，他報稱不適，與眼及嘴部受傷母親分別送院，鍾治療後無礙出院及被帶署進一步助查。

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