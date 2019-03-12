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六旬翁強姦親女囚九年三個月

2019-03-12 列印
　　六十三歲老翁於二○○九年至二○一一年間五度侵犯當時仍就讀小學的女兒，又逼女兒替他口交和手淫，被告原被控五項強姦罪、五項亂倫的交替控罪及兩項非禮罪。七人陪審團上月裁定被告一項強姦罪成立，另外四項強姦脫罪，但非禮的交替控罪全數成立。至於另外兩項非禮罪，陪審團裁定當中一項成立。昨早在高等法院判被告囚九年三個月。

　　法官指被告對年幼女兒任意放任性慾，將女兒視為容易得手和可任意擺佈的洩慾工具，親情倫理棄之不理，法庭判刑必以懲罰和阻嚇為主要目的。

  控方透露，被告曾於二○一四年因非禮罪被判囚十個月。

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