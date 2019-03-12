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傳向一手樓徵兩倍空置稅

2019-03-12 列印
　　有消息指政府將推出一手樓空置稅，當局計劃向獲發入伙紙超過一年但仍未售出的一手樓單位，徵收相當於應課差餉租值兩倍的空置稅，如果單位一年內超過一半時間出租則可獲豁免，但如果單位買賣雙方是關連公司，即俗語所謂發展商的「左手交右手」，就不會獲豁免。發展商若無申報物業狀況，或作出虛假陳述，都屬違法。

　　有報道指公民黨議員郭榮鏗支持空置稅，又透露當局曾考慮按物業空置時間，累進式徵稅，令發展商盡快推售單位。

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