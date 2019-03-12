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竹籮起火險燒水電舖

2019-03-12 列印
■水電店門外被熏黑一片。
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　　旺角一間店舖外發生火警，一堆竹製物品被燒毀，火警險波及鄰舖水電店。昨凌晨三時許，有店舖放置在界限街十一號對開路旁的竹枝及竹籮，突然着火焚燒，途人發現報案。

　　消防員接報到場時，火勢險波及毗鄰一間水電店舖，經開喉灌救迅即將火撲熄，惟竹枝及竹籮被焚毀，而水電店則門外被熏黑。消防員調查後，懷疑有缺德者遺下火種引致火警，並無可疑。

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