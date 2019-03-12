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八達通增網上消費功能

2019-03-12 列印
■八達通推出虛擬預付卡 O!ePay Mastercard，可在網上及外國網站購物。
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　　八達通與信用卡公司Mastercard合作，推出虛擬預付卡 O!ePay Mastercard，功用與一般信用卡相似，用戶可透過在「轉數快」或便利店等途徑增值，並在網上消費。該預付卡目前只能綁定O!ePay電子錢包，暫不支援線下實體店付款或綁於第三方電子錢包，而且該卡不設實體卡及年費，亦暫不收手續費。

　　據公司介紹，所有以O!ePay Mastercard支付的帳項，會從O!ePay帳戶直接扣除。用戶可透過「轉數快」從銀行帳戶、或於任何7-11便利店，或透過備有NFC（近場通訊）技術的流動裝置，以八達通卡轉帳至O!ePay帳戶，並可在網上及外國網站購物。

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