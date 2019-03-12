  • 2019年3月12日 星期二
  • 17º
  • 87%
熱門： 埃航空難吐露港公路女教師墮斃呂慧儀菲傭

日報新聞 > 港聞

遭口罩兇徒追斬 返工男雙手傷

2019-03-12 列印
　　葵涌發生斬人案，昨上午九時許，葵涌葵定路一號美適工業大廈對開街頭人來人往，不少上班一族正趕返工，一名姓羅（三十五歲）男子路經大廈對開時，一名年約二十至三十歲、戴口罩的持刀兇徒撲出，不由分說揮刀斬向羅，羅大驚拔足逃走，惟奔出約五十米外被兇徒追及，慌亂間羅舉手擋格，雙手同中刀受傷淌血，刀手逞兇後跳上接應私家車逃走，羅負傷折返美適工業大廈報案求助；警員接報趕至，在附近一帶兜截，惟無發現。

  救護員到場為羅包紮，再將他送院，經治理後並無大礙。

  警方初步調查，不排除事件與欠債有關，正追緝涉案兇徒。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd