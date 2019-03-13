﻿六個項目 近4900單位 何文田樓王賣529萬 新居屋勢爭崩頭

普羅大眾引頸以待的新居屋項目，終於有好消息。房委會最快今年五月推出六個居屋項目，合共近四千九百個單位，以市價五九折出售。其中何文田常樂街冠德苑，地點優越，入場費僅三百二十五萬元，勢必爭崩頭。另外，將軍澳雍明苑提供一千三百九十五個單位，是這期最大的居屋盤。



在六個項目中，何文田常樂街冠德苑可稱為樓王，它位處市區，泳池、體育館、多個公園、學校等設施近在咫呎，一共提供六百零三個單位，面積由四百四十四至五百六十八平方呎，入場費為三百二十五萬元，最貴單位為五百二十九萬元，呎價為八千五百五十一元。



五月推出 59折定價



第二受歡迎的，估計是將軍澳至善街雍明苑，提供一千三百九十五個單位，屬今期最大樓盤，鄰近將軍澳港鐵站、寶盈花園。第三個受注視的居屋，是長沙灣發祥街西與英華街交界以南的凱德苑，提供八百一十四個單位，鄰近長沙灣港鐵站。其餘項目分別是荃灣德士古道的尚文苑、沙田坳背灣街的旭禾苑、馬鞍山恆健街的錦暉苑（詳情見附表）。



六個項目共提供四千八百七十一個單位，是復售居屋以來數量最多，房委會建議以市價五九折定價，平均呎價約六千九百六十一至八千五百五十一元，售價最平為一百五十六萬元。預料最快今年九月至二○二○年落成入伙，估計八月攪珠、十一月揀樓。



公屋聯會總幹事招國偉認為，新一期居屋主要位於市區及擴展市區，地理位置便利，相信會受市民歡迎。他認為，居屋售價按市民負擔能力調整至市價五九折是可以接受，但認為在綠置居恒常化後，仍維持綠白表各佔一半的比例，不利白表市民置業，建議調整綠白表比例至四六比。



白表入息資產限額上調



今期白表申請人的入息及資產限額會有調整，二人或以上家庭入息上限是五萬八千元，略高於去年的五萬七千元；而資產上限是二百零一萬元，同樣高於去年的一百九十六萬元。至於一人申請者的上限入息上限為二萬九千元，資產上限為一百萬零五千元。另外，目前「白居二」申請者的家庭成員必須共住，房委會留意到不少年輕夫婦於購買單位前或須各自居住，建議取消同住規定。單身人士配額則為五百個，佔總數一成。



